Imma Tataranni 3 | anticipazioni 9 ottobre 2023 | un terribile omicidio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023)3 prosegue la programmazione senza sosta con la messa in onda della terza puntata lunedì 9su Rai1 subito dopo Affari Tuoi. In questo nuovo appuntamento, la nostra protagonista indagherà su unavvenuto a La Martella. Inizialmente sembrerà essere un delitto «d'onore», ma non sarà affatto così. Nel frattempo, Calogiuri continuerà ad indagare sulla morte di Romaniello.3, terza puntata: la sostituto procuratore indaga su un, nel corso della terza puntata intitolata «Ladri di futuro» si recherà nella frazione La Martella per indagare su undelitto. Una diciottenne di ...