Il tenente di vascello Daniele Marino | medico della nave Vespucci | perde la vita in un tragico incidente stradale in Brasile

🔊 Ascolta articolo - Perde la vita durante la sosta a Fortaleza ildiDaniele Marino in un incidente stradale Un incidente stradale a Fortaleza, in Brasile, ha causato la morte deldiDaniele Marino, che prestava servizio come medico ...Mentre la nave si trovava ormeggiata in Brasile, ildiha perso la vita in un incidente stradale

Cordoglio del Ministro Crosetto per la scomparsa del Tenente di ... Ministero della Difesa

Muore in un incidente stradale in Brasile il tenente di vascello Daniele Marino, medico della nave Vespucci Virgilio Notizie

Il tenente di vascello Daniele Marino, giovane medico di bordo del veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Brasile. Attualmente, l’unità ...Morto in un incidente stradale in Brasile Daniele Marino, medico di bordo della nave italiana Amerigo Vespucci.