Il personaggio Olmo col suo passato partigiano è il punto di forza del romanzo di William Raineri

(Di domenica 8 ottobre 2023)attraverso? il piazzale. Contro un albero, la cicca tra le labbra, le mani affondate nelle tasche del paletot, c’era un uomo. Aveva i capelli bianchi e la pancia prominente, estento? a riconoscerlo. Dov’era il guerriero d’un tempo? «Oh, Bortolo!» lo chiamo?. Quello sputo? la cicca e si tiro? in piedi, come per ricomporsi. «Comandante.»era uno che metteva soggezione, alto ed elegante, odorava di sapone anche nei giorni feriali.è il protagonista del libro diChi porta le ombre, edizioni Sam. La vicenda è ambientata tra le nebbie novembrine di Mugno in Val Tiberina (luoghi inventati) nel bresciano, con pagine al presente (siamo negli anni Cinquanta) e pagine di unvicino e doloroso (partigiani e nazisti che si scannano, sulle ...