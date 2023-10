Il Newcastle United punta su Marc Guehi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilsta cercando di migliorare le proprie opzioni difensive nei prossimi mesi. Un rapporto di Fichajes afferma che avrebbero identificato il difensore del Crystal Palacecome potenziale obiettivo. Il 23enne ha dimostrato le sue qualità in Premier League con gli Eagles e potrebbe rivelarsi un acquisto di qualità per il. I Magpies avevano una delle migliori unità difensive della stagione, ma finora sono sembrati vulnerabili in difesa. Potrebbero sicuramente utilizzare rinforzi difensivi e ingaggiare un giovane partner di talento per Sven Botman dovrebbe ...