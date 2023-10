Il Monza vince e domina con la Salernitana! Ora Sousa rischia grosso

(Di domenica 8 ottobre 2023) Illa seconda partita consecutiva e lo fa in casa, 3-0 contro una Salernitana sempre più nei guai e al penultimo posto in classifica. Ora Pauloseriamente l’esonero. SCONFITTA PESANTISSIMA – Il3-0 contro una Salernitana sempre più nei nei guai. Dopo appena nove minuti di gioco, il solito Colpani sblocca il risultato indirizzando subito la partita. Il controllo della sfida è sempre in mano ai giocatori allenati da Raffaele Palladino, che chiudono il primo tempo in vantaggio di due gol, grazie anche alla prima rete in Serie A del giovane Vignato, su assist dell’ex Inter, Roberto Gagliardini. All’82’ e con poche chance ormai per la Salernitana, iltrova addirittura il terzo gol con Matteo Pessina su calcio di rigore. Adesso ...

La Salernitana cade in trasferta contro il Monza perdendo 3-0 nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A.