Il meglio di Sonego contro Tiafoe | gli highlights

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lorenzo supera 2-6 6-2 6-3 a approda al terzo turno insieme a Sinner, che torna in campo tra poco l'argentino Baez, e Matteo Arnaldi. tornerà in campo domani per ...

Lorenzo supera Tiafoe 2-6 6-2 6-3 a approda al terzo turno insieme a Sinner, che torna in campo tra poco contro l'argentino Baez, e Matteo Arnaldi. tornerà in campo domani per affrontare il cileno Nicolas Jarry, n. 22 al ... Annullando match point, Lorenzo riuscì ad avere la sul cileno.

Mezz'ora da urlo per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è al terzo turno del Masters1000 di Shanghai confermandosi assai indigesto a Frances Tiafoe: il numero 10 del seeding non riesce ad essere del ...Lorenzo Sonego ha messo in piedi una grandissima mezz'ora di tennis a Shanghai. Non era facile riprendere il filo del discorso dopo quasi un'intera giornata e sapere che il successo o la sconfitta si ...