Il Marsiglia sorride | no Correa sì party! Gattuso batte il Le Havre

(Di domenica 8 ottobre 2023) Termina 3-0-Le. La squadra di Rino, senzanon convocato, trova una vittoria che mancava da oltre un mese SENZA IL TUCU ? Al terzo tentativo,trova la vittoria. Ilha battuto agevolmente il Lein Ligue 1, conquistando un successo che addirittura mancava dal 26 agosto contro il Brest. Niente convocazione per il Tucu, arrivato in estate in prestito dall’Inter. Probabile qualche acciacco fisico. Ilparte forte e nel giro di tre minuti chiudere praticamente la partita: al 18? sblocca il match un autogol di Sangante e al 21? Aubameyang tramuta in gol un suggerimento di Harit. La squadra digestisce bene il doppio vantaggio, sfruttando anche ...

... "rei" di essere stati ingaggiati dai due club francesi,e Lione. Che peccato! Anzi, ... "Sono tornato di moda (ndr)".. Il futuro "Fare ancora l'allenatore".Il Psg ha vinto 4 a 0 contro il, ma la preoccupazione di Luis Enrique è tutta nei confronti di Mbappé Il Psg ha vinto 4 a 0 contro il, ma la preoccupazione di Luis Enrique è tutta nei confronti di Mbappé. L'attaccante francese è stato costretto a uscire dal campo zoppicando alla ...

La classifica certamente non sorride al club biancoceleste ... bravissimo nella scorsa stagione all'Olympique Marsiglia. L'idea è quella di continuare il matrimonio con Maurizio Sarri, anche perché lo ...Pronto all'esordio in Ligue 1 Gennaro Gattuso, che per la prima volta oggi dirigerà il suo Marsiglia in campo, dopo l'arrivo in Francia degli scorsi giorni. Contro il Monaco, il tecnico italiano si ...