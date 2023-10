Il lavoro c' è | manca la voglia | gli assurdi dati che inchiodano i fannulloni

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Mistero occupazione. O meglio, non è più un mistero che sul fronte delcontinuino ad arrivare risposte positive in termini di aumento dell'occupazione e, contestualmente, di calo della disoccupazione, mai così bassa da quattordici anni a oggi. Proprio sull'occupazione la Cgia di Mestre analizza, però, un dato interessante e singolare: «se i disoccupati in Italia sono poco meno di due milioni, di cui 800 mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni, sono circa un milione i posti che le imprese non riescono a trovare». Così il suo Ufficio studi, che richiama un dato evidenziato dal ministro delMarina Calderone e sottolinea come comunque «nel nostro Paese da sempre la domanda e l'offerta faticano a incrociarsi». Un fenomeno che si origina evidentemente dalla formazione, incentrata anche sulla valorizzazione degli istituti tecnici promossa ...