“Il governo si prenda la bandiera del salario minimo” Il consiglio di Paragone

(Di domenica 8 ottobre 2023) Toh, il sindacato in piazza. Dopo gli anni di governi nati fuori dall'urna ma spalleggiati da «quelli che contano», quelli che hanno i giornali e le tv e ti coccolano perché nelle foto ci vuole sempre quello che fa il cattivo, ecco che la Cgil di Landini torna a sfilare da solo, mettendosi sulla corsia di sinistra visto che il Pd della Schlein si fa fregare da quel furbastro di Conte. Landini non si farebbe mai dire dalla Gruber: «Ma se lei parla così non la capisce nessuno»; infatti va giù piatto mettendo assieme gli accordi giusti per un ritornello orecchiabile. L'opposizione a sinistra ormai sono in pochi a saperla fare, lui sì. Il Pd no, perché per anni perdeva le elezioni ma chissà come mai poi si ritrovava sempre al, in nome e per conto terzi. Dalla parte dei banchieri, dei mercati. Non certo del popolo. Nemmeno la Cgil, a esser sinceri, di popolo nuovo ...