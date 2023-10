Il governo francese contro Amazon | tassa di 3 euro per la spedizione di libri acquistati online

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nello storico stra librai e, la Francia ha preso le parti dei primi: ilha infatti deciso di imporre una tariffa minima di 3per ladeia distanza. Questa è la cifra minima, scrive il Corriere della Sera, consigliata dall’Autorità di regolazione per le comunicazioni elettroniche, postali e stampa (Arcep) per ordini inferiori a 35. La misura, in vigore dal 7 ottobre, vuole proteggere i punti vendita tradizionali dalla concorrenza della piattaforma di e-commerce, incentivando i lettori a rivolgersi alle librerie. Maprotesta che il decreto avrà un effetto boomerang: aumento dei prezzi e riduzione della domanda di. Sopra ai 35, ...