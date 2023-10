Il Collegio 8 stasera | 8 ottobre 2023 | non va in onda

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutti gli appassionati del viaggio nel tempo dei giovani protagonisti de Il8 rimarranno delusi, 8, nel sapere che la prevista terza puntata di questa edizione non va in. Raidue, infatti, ha deciso di rimandare l’appuntamento settimanale per fare spazio ad uno speciale di Tg2 Post dedicato all’attacco in Israele avvenuto ieri, le cui conseguenze sono state seguite dal Tg2 per tutta la giornata. Si è così deciso, quindi, di lasciare che la prima serata fosse occupata dall’informazione, con aggiornamenti e collegamenti, come già accaduto nel pomeriggio con uno speciale del Tg2 trasmesso dalle 17:30. Per quanto riguarda Il8, bisognerà aspettare per vedere la terza puntata (che avrà come ospiti, nei panni di professori, Barbascura X e Leo ...