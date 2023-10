Il ‘cobra’ Grezio e un super Volpicelli travolgono il Capri | l’Albanova vince 3 a 1

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTornano il sorriso, i gol e i tre punti.in una sola gara allontana tutte le paure, si regala una splendida vittoria nel big match ae lancia un messaggio al campionato, anche in vista della gara di sabato prossimo contro l’Ercolanese.‘on fire’ con una splendida doppietta e il rigore dipermettono di conquistare l’isola. E di tornare a casa con qualche convinzione in più. PRIMO TEMPO. Prima mezz’ora di agonismo in mezzo al campo ma poche azioni degne di nota. Al 32’ Orefice si prende con grinta la sfera da un difensore del, è in posizione defilata ma è a tu per tu col portiere Torino, anziché calciare preferisce un gesto di altruismo permeglio piazzato ma il suo passaggio è intercettato dall’avversario che ...