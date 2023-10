I grillini favorevoli ad un accordo con i dem

(Di domenica 8 ottobre 2023) Pd e M5S potrebbero allearsi a breve. Destino inevitabile per le due opposizioni che, pur sommandosi, non eguagliano il centrodestra di Giorgia Meloni. Il grillino Giuseppe Conte approva il campo largo, ma a patto che “nasca da un progetto politico concreto e non da un cartello elettorale”. “Vengo da Foggia (in occasione delle elezioni comunali), dove abbiamo costruito un progetto politico che ritengo molto competitivo ed è uno scenario in cui abbiamo coinvolto le forze di opposizione e anche varie forze civiche” ha spiegato l’ex premier. “Quando c’è la possibilità di costruire un progetto serio noi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate di un campo largo come formula giornalistica, a noi non interessa”.

Adolfo Urso saluta «il via libera a larga maggioranza con il voto favorevole di una parte significativa dell'opposizione». La scelta dei grillini risalta anche perché la maggioranza aveva deciso di ...