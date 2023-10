I carriarmati israeliani si dirigono alla frontiera con Gaza

Decine disi stanno dirigendo al confine con la Striscia di Gaza da dove sabato è partito l'attacco di Hamas contro Israele. 8 ottobre 2023... in una riedizione del fallimento degli 007nella guerra dello Yom Kippur : allora non ... Un mezzo perfetto per planare sui, neutralizzandoli, e sorprendere le difese nemiche. ...

Carri armati verso Gaza, 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto. Arrivato a 600 numero dei ... Il Sole 24 ORE

Israele, il giorno dopo l'attacco di Hamas. Netanyahu: "Siamo in guerra". Centinaia i morti, ostaggi - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Le forze israeliane si schierano al confine con il Libano. Soldati e carri armati israeliani fanno la guardia in una localita' sconosciuta nel ...(ANSA) - TEHERAN, 08 OTT - "L'Iran sostiene la legittima difesa della nazione palestinese". Lo ha detto oggi il presidente iraniano Ebrahim Raisi, aggiungendo che Israele deve "essere ritenuto respons ...