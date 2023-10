I bambini si riprendono gli spazi pubblici e diventano i protagonisti del cambiamento | così si riqualificano le aree intorno alle scuole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Immaginate di riuscire a riqualificare il parco dietro la scuola di vostro figlio (o di vostro nipote, fratello o chi volete): panchine verniciate come nuove, colorati giochi a terra, una casetta di book-sharing, un’altra per gli insetti e tanto, tanto altro. È quello che è accaduto ieri 7 ottobre presso il Parco Martinetti di Milano, in zona San Siro. Nell’ambito del progetto “Scendiamo in piazza – glidel cuore”, promosso da Ace (marchio di Fater) insieme a Retake e in collaborazione con l’agenzia educativa La Fabbrica. Numerosi iche hanno preso parte all’evento, anticipato il giorno precedente da un laboratorio di Retake, nella classe della scuola secondaria di primo grado che ha vinto il contest che consisteva nell’elaborare un progetto di riqualificazione urbana di un’area adiacente alla propria scuola. “Questo è il secondo di ...