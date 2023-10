(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La prima apertura straordinaria dell’Conclusus ha avuto un ottimo successo. Ieri sera il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha visitato, in forma privata, il sito apparezzandone il fascino unico e l’elegante bellezza”, così il sindaco di Benevento Clemente. “In ragione del successo della prima apertura straordinaria proseguiremo su questa direttrice. Sabato l’sarà aperto dalle 18:00 alle 22:00 e aggiungeremo un’apertura domenicale dalle 9:00 alle 13:00. Presto disciplineremo, in maniera organica, orari giornalieri di apertura e modalità di ingresso”, conclude il sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... su invito del sindaco, nell'attivazione del processo di realizzazione del Museo Egizio di ... recentemente in città per la riapertura dell'conclusus. 'Alcuni di questi reperti sono ...'La visita di questi due autorevoli ospiti - spiega il sindaco Clemente- è finalizzata ... recentemente a Benevento per la riapertura dell'conclusus, ha affermato che sosterrà la ...

Hortus, Mastella: "Proseguiranno aperture nei week-end" anteprima24.it

Visita notturna del ministro Piantedosi con Mastella all'Hortus Conclusus ilmattino.it

Il ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi, dopo aver ritirato a Pietrelcina il premio Padre Pio, ha visitato in città in serata l ‘Hortus Conclusus realizzato da Mimmo ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Benevento Su invito del sindaco Clemente Mastella, domattina saranno a Benevento la presidente del Museo Egizio di Torino Evelina Christillin e il direttor ...