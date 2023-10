Hockey ghiaccio | Asiago e Val Pusteria cedono di misura a Klagenfurt e VSV nella domenica dell’ICE League

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Unasera, quella della stagione regolare2023-2024, che non sorride alle squadre italiane impegnate in pista. Ainfatti, l’è stato sconfitto per 4-3 dai padroni di casa dell’EK KAC, al termine di una partita ricca di emozioni. Gli austriaci sono sempre stati davanti non riuscendo però a domare definitivamente i veneti, che nel finale sono andati vicinissimi alla rimonta dopo essersi trovati sotto per 2-0, 3-1 e 4-2 lungo l’arco di una partita decisa dalle reti di Postma e Petersen. Sempre in Austria, ma a Villacher invece, il Valha ceduto 5-4 agli shoot out al VSV. Match a dir poco pirotecnico. Primo periodo da 0-0, poi l’imprevedibile. Morley per il vantaggio ospite, poi tre reti degli austriaci con Sabolic, Rauchenwald e ...