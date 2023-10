“Ho visto 15 miliziani di Hamas | sparavano Volevano ucciderci tutti”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/10/Laternari-Short-1.mp4 La guerra è un incubo da cui è difficile risvegliarsi, specie quando la propria abitazione diventa un campo di battaglia. Ne è consapevole Daniel Lanternari, il quale ha condiviso le sue esperienze di vita al confine sud di Israele, a breve distanza dalle mura della Striscia di Gaza. Ha descritto con commovente realismo come la sua casa sia stata investita da un attacco diche ha sorpreso sia l’esercito che il Mossad, mettendo in mostra le vulnerabilità dell’unica democrazia del Medio Oriente. Durante l’assalto, Lanternari e la sua famiglia hanno fatto ricorso alla camera anti-razzo della propria abitazione, rifugio utilizzato da molti israeliani per ripararsi dagli attacchi. Ha riferito di aver osservato circa quindiciavvicinarsi alla sua casa, obbligandolo ...