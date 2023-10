Highlights Treviso-Brescia 71-99 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023)schiantain trasferta 99-71 nel match valido per la seconda giornata diA1 di. La squadra di Magro, dopo un avvio coraggioso dei padroni di casa, domina gli ultimi due quarti arrivando all’ultima frazione avanti di quasi venti lunghezze. Partita offensivamente perfetta di, che manda ben sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è Petrucelli con 18 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Christon, Massinburg, in uscita dalla panchina, e Della Valle con 15 punti a testa. Sfiora la doppia doppia Bilan, che ne mette 17 con 9 rimbalzi. Ottimo apporto da subentrato anche di Burnell con 10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Non bastano ai padroni di casa i 17 punti di Bowman. SportFace.