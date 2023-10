Highlights Pesaro-Venezia 64-76 | basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilcon glidi Carpegna Prosciutto-Umana Reyer64-76, match valido per la seconda giornata dellaA1di. Alla Vitrifrigo Arena arriva la seconda vittoria per i lagunari, che restano così a punteggio pieno in classifica condannando i padroni di casa alla seconda sconfitta in questo avvio di campionato. Di seguito le immagini salienti dell’incontro. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1GLISportFace.

Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... Andrea Voria Ore 20:45 Serie C NOW 7a Giornata Girone B: Ancona vs Visdiretta Sky Sport 255 e in ...online poco dopo la fine del match, sui profili social ufficiali di Atalanta e ... Ancona - Visore 20.45. Rimini - Recanatese. Sestri Levante - Juve Next Gen. Arezzo - Cesena Lunedì ...

Highlights: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro 81-79 ... Eurosport IT

Carrarese-Vis Pesaro (1-0): gli highlights La Voce Apuana

La 2ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 si chiude con il posticipo di domenica 8 ottobre tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Umana Reyer Venezia. I marchigiani vengono dal k.o. in ...La 2ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 si chiude con il posticipo di domenica 8 ottobre tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Umana Reyer Venezia. I marchigiani vengono dal k.o. in ...