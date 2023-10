Highlights Granada-Barcellona 2-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsi ferma anel match valido per la nona giornata di. I blaugrana rimontano uno svantaggio di 2-0 e sfiorano il 3-2 al 95? con Joao Felix, fermato solo dal Var. Padroni di casa in vantaggio con la doppietta di Zaragoza, tra l’1? e il 29?. Il classe 2007 Yamal trova il primo gol inal 45? e accorcia le distanze a fine primo tempo. Ilresiste, ma all’86’ Sergi Roberto segna la rete del 2-2. Nell’assedio finale Joao Felix segna il 3-2, ma il Var annulla tutto per fuorigioco.che rimane dietro al sorprendente Girona, a 22 punti, salendo a 21. In testa il Real Madrid a 24 punti. SportFace.

Granada – Barcellona 2-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della nona giornata di LaLiga 2023/24 Granada e Barcellona pareggiano per 2-2 all'Estadio Nuevo Los Carmenes nella sfida ...