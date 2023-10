Hezbollah | razzi contro postazioni israeliane | la guerra è totale

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il gruppo militante libaneseha riferito di avere lanciato decine die artiglieriatrein un'area contesa lungo il confine del paese.ha affermato che l'attacco avvenuto con "un gran numero die artiglieria" era in solidarietà con la "resistenza palestinese", aggiungendo che sono state colpite direttamente. L'esercito israeliano ha risposto al fuoco nelle aree libanesi, ma non ci sono state notizie immediate sulle vittime.

Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggi Israele in tunnel e case sicure a Gaza. Sale a 313 il bilancio dei morti nella Striscia, 1990 feriti. Esercito israeliano: 350 gli ......al confine nord I residenti israeliani delle comunità al confine settentrionale del Paese sono stati avvertiti di evacuare l'area per timori di una possibile escalation con in miliziani di...

Hezbollah, 'cannonate e lancio razzi su Israele' dal Libano - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, attacchi di Hezbollah dal Libano: razzi e colpi di artiglieria nelle aree contese Il Fatto Quotidiano

Il gruppo militante libanese, acerrimo nemico di Israele, ha rivendicato l'attacco come segno di "solidarietà alla resistenza palestinese" ...La testimonianza di Daniel Lanternari a Quarta Repubblica da Nicola Porro: il blitz di Hamas al confine Sud con la Striscia di Gaza. "Ero con i miei bambini" ...