Hellas Verona | Sogliano | «Spendiamo tante energie nervose e non è facile ricaricarle»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sean, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio del match contro il Frosinone Sean, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio del match contro il Frosinone. PAROLE – «Sono mesi e mesi che in ogni partita ci giochiamo molto.e non è. Oggi sarà difficile, il Frosinone ha avuto un buon inizio e ha entusiasmo. La squadre che affrontiamo vuole mantenere la categoria e ha tanto valore».

Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra Frosinone ed. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra Frosinone ed. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali. ...Marco Baroni, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Frosinone Marco Baroni, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista ...

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta e Frosinone-Hellas Verona Tutto Napoli

Nel match Frosinone-Verona, sponda ciociara, saranno protagonisti ancora giocatori della Juve: le scelte dell'allenatore Eusebio Di Francesco ...Sono ufficiali le formazioni le formazioni dei match delle 15 validi per l'ottava giornata di campionato.