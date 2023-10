Héctor Ulises Passarella | il mondo di Borges e il suono del bandoneón

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tra le forme più nobili della follia campeggia ai primi posti, per grado di complessità, l’opzione del, decisamente più estroversa ma non meno impervia delle inafferrabili possibilità del sanscrito o della fisica quantistica. Guai a compararlo alla nostrana fisarmonica o alla “impostura” di una sua più recente versione cromatica. Lo strumento è tutt’altro. Laboriosa invenzione tedesca per suonare musica liturgica nelle chiese di campagna, dove l’organo era invidiata fantasia, ilfu però perfezionato secondo profanissime esigenze di artisti rioplatensi che accompagnavano il tango nei bordelli. Ci si può suonare Bach e Haendel, Piazzolla o qualunque altra cosa, grazie a due tastiere che fanno per quattro poiché generano note diverse a seconda che si apra o si richiuda il mantice, comparabile all’archetto del violinista e per i ...