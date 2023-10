Hamas | Hezbollah | Iran | Gaza Chi sono i protagonisti del caos in Israele e cosa vogliono

Leggi su panorama

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sabato sera il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di portare l'intera forza dell'Esercito israeliano contro il gruppo terroristicodella Striscia di, avvertendo gli israeliani dei giorni difficili che si prospettano mentre la nazione reagisce per lo scioccante attacco a sorpresa che ha provocato centinaia di morti e trasformato tranquille città di confine in una zona di guerra. Come scrive The Times of Israel in un discorso televisivo Netanyahu ha affermato: «Le Forze di difesa israeliane agno immediatamente per distruggere le capacità di. Li paralizzeremo senza pietà e vendicheremo questo giorno nero che hanno portato sue sui suoi cittadini. Cittadini di, uscite adesso. Saremo ovunque e con tutte le nostre forze», ha poi aggiunto, mentre ...