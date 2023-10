Hamas attacca Israele | Uaii | “Ferma condanna al terrorismo” Bandiera israeliana su Palazzo Chigi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dalle prime ore di sabato 7 ottobre insi stanno verificando attacchi missilistici e incursioni terrestri da parte di gruppi armati diprovenienti dalla Striscia di Gaza. I terroristi sono penetrati in massa nelle città israeliane limitrofe alla Striscia uccidendo civili israeliani con crudeltà mostruose ed è a rischio la vita delle persone e la sicurezza dell’intera regione. “L’con la massima fermezza gli attacchi portati ade chiede a tutte le forze politiche in Parlamento di prendere una posizione chiara e netta a favore dello Stato Ebraico – scrive in una nota Celeste Vichi, Presidente Unione Associazioni Italia-. Il nostro Paese ormai da anni intrattiene ottime relazioni politiche, culturali, economiche che hanno visto rafforzarsi ...