Gwyneth Paltrow sul botox | svela esperienze negative e positive

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 ottobre 2023)e il rapporto col: l’attrice hatodei ritocchi estetici che ha fatto. Parlando del suo regime di bellezza, ha ammesso di essere ricorsa a qualche ritocchino, non sempre di successo, affermando di avere un rapporto di amore-odio con il. Inoltre, è molto attenta alla skincare, movimento fisico e alimentazione per mantenere una pelle elastica. Giovedì, l’attrice di Iron Man si è presa un po’ di tempo per rispondere a qualche domanda su Instagram. Mentre i fan le inondavano i DM, la, 51 anni, ha rivelato di avere un rapporto di amore-odio con il. Dopo che le è stato chiesto se avesse mai provato il botulino, ha ammesso di averlo fatto. “Dio, sì. ...