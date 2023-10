Guido Monaco sul servizio di Sinner | “È diventato consistente Presto non faremo paragoni col passato”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una giornata significativa quella di ieri in quel di Shanghai (Cina), sede del Masters1000 di tennis. Sul cemento asiatico Jannike Matteo Arnaldi hanno ottenuto l’accesso al terzo turno, sconfiggendo rispettivamente lo statunitense Marcos Giron e il tedesco Jan-Lennard Struff. Per l’altoatesino si è trattato di un risultato importante perché matematicamente ha ottenuto la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Un risultato storico, considerando l’età del ragazzo nostrano (22 anni) e le sue prospettive. Non è stata, però, una partita facile quella contro Giron: l’americano è andato più volte avanti nello score e Jannik è stato costretto a inseguire, cancellando nel tie-break quattro palle set. Nella seconda frazione, con la sicurezza di essere avanti nel punteggio, è salito di livello e la differenza tra i due è stata evidente. Di questo e di altro si è ...