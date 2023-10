Guerra Israele | ragazza tedesca uccisa | Hamas fa sfilare il cadavere; Tel Aviv bombarda palazzine civili a Gaza - VIDEO choc

(Di domenica 8 ottobre 2023) Continua senza sosta osservatori definiscono latrae Palestina. Con il progredire delle ostilità, si susseguono le testimonianze di atrocità commesse su entrambi i fronti. Arriva daildi unatrasportata su un pick up da un gruppo di palestinesi. Secondo testimonia

L'organismo è in contatto con la UEFA (l'unione delle federazioni calcistiche europee), l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) e con l'ambasciata elvetica in. Sarà la UEFA a decidere se l'...deve anche fronteggiare gli attacchi di Hezbollah dal Libano, con un accerchiamento vero e proprio allo stato ebraico. Caccia al "fantasma di Gaza", chi è il nemico numero uno di

Crisi Medioriente, Israele sotto attacco. Centinaia di morti. LIVE Sky Tg24

Attacco al cuore di Israele: carri armati verso Gaza. Hamas: “L’Iran ci ha dato sostegno”. Hezbollah, razzi d… La Stampa

"Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più ferocemente provocando centinaia di morti e feriti", ha detto papa Francesco all'Angelus. (ANSA) ...Manifestazioni a sostegno di Hamas e contro Israele si sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontri tra ...