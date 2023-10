Guerra Israele | manifestazione pro Hamas in Turchia | in migliaia chiedono ad Erdogan di attaccare Tel Aviv - VIDEO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una vastaa sostegno diha avuto luogo nella serata di sabato 7 ottobre ad Istanbul, poche ore dopo l'attacco della milizia islamica ad. Le autorità non hanno fornito dati sui numeri dei partecipanti, ma dai numerosicircolati online sembrerebbero essere nell'ordin

L'ultimo bilancio accertato inè di 600 morti a cui si aggiungono 2mila feriti di cui 300 ... poi, il gabinetto di sicurezza del Governo israeliano ha votato la messa in stato didel ...Un migliaio sono giovani che stanno svolgendo il servizio di leva con l'esercito israeliano, 500 sono pellegrini o persone che lavorano pro tempore in, poi ce ne sono una decina nella ...

Crisi Medioriente, Israele sotto attacco. Centinaia di morti. LIVE Sky Tg24

Israele è in guerra. Netanyahu assume poteri di comando. I jet bombardano Gaza. L’Iran a colloquio con i capi… La Stampa

La presidente del Consiglio Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Netanyahu mostrando il sostegno del Governo italiano al popolo israeliano ...Sono tornati in Italia i primi connazionali che si trovavano in Israele al momento degli attacchi di Hamas: ecco come stanno ...