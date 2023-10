Guerra in Israele | tensioni sul petrolio | inflazione su C' è il rischio di un nuovo aumento dei tassi di interesse

...all'aumento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili legati ae alla cultura e alla religione ebraica, l'aspetto economico desta forte preoccupazione nel governo'. Dopo la...Potrebbe trattarsi di un test: studiare la reazione dia una', è l'ipotesi preoccupante. L'esperto spiega inoltre che l'attacco sia stato anche una sorta di 'segnale mafioso' di ...

Israele è in guerra. Netanyahu assume poteri di comando. L’Iran a colloquio con i capi di Hamas. Sono 600 le … La Stampa

Israele, carri armati verso Gaza | Cellule dormienti di Hamas pronte ad agire | Egitto, spari contro turisti israeliani: tre morti | Parolin: pace compromessa TGCOM

Oltre all’appello per la pace in Israele, nel suo intervento il sindaco Nardella ha ripercorso il suo impegno nel ruolo di presidente di Eurocities, in particolare per la ricostruzione delle città ...La Lega, nelle sue pagine social, ha postato un altro video della manifestazione con la partecipazione della giudice Iolanda Apostolico. In questa occasione i manifestanti gridano davanti alle forze d ...