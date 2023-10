Guarino | «Sassuolo-Inter Women gara sofferta! Sofferenza nel finale»

(Di domenica 8 ottobre 2023)dopo la vittoria dell’col, in un’vista suTV si è complimentata con la sua squadra. GRANDE VITTORIA – Ritaha parlato così dopo la vittoria delle ragazze nerazzurre: «È stata unasofferta, anche perché ilè una squadra che sa mettere in difficoltà l’avversario e sporcargli il gioco. Siamo state brave a rimanere sempre ine a ricercare anche il doppio vantaggio dopo il primo gol, poi abbiamo corso qualche rischio a causa di alcune disattenzioni. Lanel, ma anche la determinazione con cui volevamo conquistare questi tre punti valorizzano ancora di più questo risultato e dimostrano il carattere del ...

A disp.: Perisan, Stubljar,, Ismajli, Grassi, Kovalenko, Gyasi. All.: Andreazzoli Arbitro: ...Club Juventus 0 - 0 Associazione Sportiva Roma - Frosinone Calcio 2 - 0 Unione Sportiva- ...Al 61' altra chance per la squadra di: punizione di Bonetti (entrata al 56' al posto di ... 78' Pedersen (I) Napoli Femminile - Milan 0 - 1- Pomigliano 1 - 1 Juventus - Sampdoria 4 -...

