Guariglia firma il sorpasso a 16 secondi dalla fine | colpo grosso Blu Basket a Cantù

(Di domenica 8 ottobre 2023) Con autorità e dopo aver condotto per quasi 40?, la Blubattee torna dal neutro del PalaEnergica di Casale Monferrato con i primi due punti della stagione. Una bella prova corale con(20), Miaschi (19) ed Harris (17) a sorreggere l’attacco biancoblù. Per i canturini Hickey (18) e Young (17) i più continui nell’arco dell’incontro. Seconda gara di stagione per la Bluche schiera inizialmente l’ex canturino Vitali, Harris, Miaschi, Pacher e, mentre Cagnardi (sulla panchina trevigliese nella stagione 2020/21) sceglie Hickey, Bucarelli, Nikolic, Burns e Young. Avvio di gara subito all’insegna di Miaschi con sette punti nei primi tre minuti che lanciano la Blua condurre 3-9.segna sololunga, ma ...

... infatti, questo è un periodo di grandi festeggiamenti tra i 140 dalladella convenzione per ... il generale di brigata Giorgio, che aprirà le porte della "Gonzaga" per il passaggio ...... infatti, questo è un periodo di grandi festeggiamenti tra i 140 dalladella convenzione per ... il generale di brigata Giorgio, che aprirà le porte della "Gonzaga" per il passaggio ...

Guariglia firma il blitz di Treviglio in casa di Cantù Sportando

Colpo Urania Milano, Treviglio espugnata ai supplementari Basketinside

Prima vittoria in campionato della Gruppo Mascio Treviglio, che passa in volata sul campo dell’Acqua San Bernardo Cantù grazie ad un canestro di Guariglia. I padroni di casa hanno il tiro della possib ...