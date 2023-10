Guardalà | «Juventus | non facile senza attaccanti! Se togli Lautaro Martinez…»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Laha vinto col Torino con qualche asin attacco. Giovannidagli studi di Sky Sport fa un paragone conMartinez e le assenze delle top in Serie A.ATTACCANTI – Giovanniparla dellafacendo un paragone con gli attaccanti delle altre squadre di Serie A: «Non era così scontata la vittoria dellaperché se all’InterMartinez e Marcus Thuram, al MilanRafael Leao e Olivier Giroud, fanno fatica contro qualunque squadra. Anche l’InterMartinez ha fatto fatica, poi è entrato e ne ha fatti quattro. Il Torino non è una squadra che eccelle dal punto di vista del gioco, ma è una ...

Allaè bastato un secondo tempo un po' più scoppiettante del primo per avere la meglio contro il ... Di questo e di altri temi legati alla partita ha parlato Giovannia Sky Sport:Scanavino a Sky: 'Con aumento capitale progettiamo futuro con serenità' Intervistato in esclusiva per Sky Sport da Giovanni, il CEO dellaMaurizio Scanavino ha parlato dell'aumento ...

Guardalà dopo Juve Torino: «Non scontato senza Chiesa Vlahovic» Juventus News 24