Grande Fratello Vip | Sophie Codegoni | annuncia la fine della storia con Alessandro Basciano | Successe cose molto gravi

E' passato quasi un anno, ma Antonella Fiordelisi non dimentica le offese e le critiche ricevute nel corso della sua partecipazione alVip . La futura concorrente di Pechino Express, in modo particolare, si è scagliata contro Anna Pettinelli, prof di canto di Amici 23 , replicando ad una critica che quest'ultima aveva ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati : la ex concorrente delVip , con un comunicato su Instagram ha confermato la rottura con il padre di sua figlia Celine Blu. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati Con profonda tristezza nel ...

Grande Fratello 5 ottobre, i nominati e chi è stato eliminato dalla Casa. Beatrice Luzzi immune QUOTIDIANO NAZIONALE

Sophie Codegoni ha annunciato la fine della storia d'amore nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip con Alessandro Basciano: "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo ...