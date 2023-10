Grande Fratello sondaggi 9 ottobre 2023 | chi è la preferita? Risultati

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Alsi stanno verificando svariati cambi di programma improvvisi. Nel corso della puntata di giovedì scorso, infatti, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti e il pubblico da casa circa una novità. Di solito, la puntata che prevede l'eliminazione è quella del lunedì. Giovedì scorso, però, c'è stato un televoto flash che ha decretato l'uscita di Lorenzo Remotti. Questo, di conseguenza, ha cambiato l'iter del gioco. La puntata con l'eliminazione è stata spostata al giovedì, forse per rimediare ai bassi ascolti registrati in questa edizione. La modifica, dunque, implica che lunedì 9non uscirà nessuno. Il televoto attualmente in corso, che vede in nomination Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri, è volto a decretare il preferito del pubblico. I...