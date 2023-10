Grande Fratello | Paolo Masella interessato a Letizia Petris? Lei fa chiarezza | “Me lo state dicendo tutti e ne sono lusingata | ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilè iniziato da meno di un mese ma già iniziano a delinearsi le prime antipatie e soprattutto le prime simpatie tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, negli ultimi giorni alcuni gieffini si stanno lasciando andare a delle dichiarazioni inerenti all’interesse che nutrono per i loro compagni di avventura, tra questi Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che ieri siscambiati il primo bacio. Ma non è tutto, perchè nelle ultime oreha rivelato di iniziare a vederecon occhi diversi, ovvero non come una semplice amica. La confidenza del macellaio è stata poi riportata da Giuseppe alla diretta interessata, che ha reagito così (QUI il video): Me lo...