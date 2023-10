Grande Fratello | l’ex vippona confessa | “Tutto finto” Cosa succede realmente nella casa

Leggi su tvzap

(Di domenica 8 ottobre 2023) News TV. Ila colpi di share, si rivela uno dei programmi più seguiti dal pubblico a. Il reality show spia i concorrenti della24 ore su 24 trattando ad ogni puntata argomenti nuovi ed accesse discussioni tra gli inquilini. Ma quanto c’è di vero in ciò che vediamo? Un ex GF, rispondendo ad un commento su Instagram, ha rivelato che è. Leggi anche: Primo bacio tra i due concorrenti al GF, scoppia l’amore: la reazioneLeggi anche: Tú Sí Que Vales, subito finale per i due concorrenti: “Mai visto nulla del genere”del: “Èpagato anche le ...