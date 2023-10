Grande Fratello | Anita Oliveri tra Paolo Masella e Vittorio Menozzi | “Vorrei essere single per…”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Stanno iniziando le prime ship nella Casa del? Dopo le prime puntate in cui i nuovi concorrenti sembravanopiuttosto impostati e tesi, probabilmente per via delle nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi, il bacio fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha smosso (finalmente!) un po’ le acque. Dopo le clamorose dichiarazioni di Samira Lui verso il giovane calabrese che hanno generato la sommossa del web, la modella infatti aveva raccontato difidanzatissima e di noninteressata alle avances di Giuseppe, salvo poi fare marcia indietro mentre si confidava con le sue coinquiline, nelle ultime ore ci ha pensatoOlivieri a dare il via a quelle che potrebbero diventare delle nuove dinamiche all’interno dell’ambita porta rossa di Cinecittà. La ...

Ops, she did it again. L’ex vippona Elenoire Ferruzzi ci è cascata di nuovo e litigando su Instagram con un suo hater si è lasciata andare a nuove ...

giorno 27 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello ! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality ...

Dopo giorni di intesa tra l'attrice e il calabrese è esplosa la passione e le effusioni in bagno sono sfociate nel primo bacio nella Casa

Paolo Masella punta Letizia Petris nella casa del Grande Fratello : come ha reagito lei quando ha scoperto tutto Sopra la Casa del Grande Fratello ha ...

Protagonista dell'ultima edizione Vip, la settima, la showgirl Elenoire Ferruzzi ha sparato a zero sul, facendo presente che è tutto in mano agli autori, persino il televoto.: " È tutto pagato anche le umiliazioni", parla Elenoire Ferruzzi Dichiarazioni, quelle della ...Heidi Baci è una delle protagoniste della nuova edizione del. A commentare il percorso della ragazza, che continua a stare al centro delle dinamiche per il rapporto con Massimiliano Varrese , ci ha pensato l'ex gieffina Samantha De Grenet a ...

Il GF continua a essere un terreno fertile per il dramma, l'intrigo e le dinamiche relazionali complesse tra i partecipanti. La nuova edizione del programma non è un'eccezione, e tra i concorrenti c'è ...