GP Qatar | Verstappen | “Voglio vincere ancora | una delle gare più dure della mia carriera”

Per dire quanto sia stato inaspettato questo titolo, eufemismo, basti pensare che alla vigilia non c'è stato nemmeno bisogno del solito specchietto: "Maxcampione inse..." . Perché pure la matematica non trovava altre vie per essere complicata: bastavano tre punti. Figurarsi se non gli prendeva subito, Max, quei tre punti. Tre, ma non ...approfondimento Formula 1, GP: Perez fuori, Maxè campione del mondo FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Max, dagli esordi ai tre mondiali vinti in ...

Red Bull, euforia Verstappen in Qatar: “Incredibile essere campione per la terza volta” Corriere dello Sport

Verstappen campione in Qatar: “Titolo incredibile, sensazione fantastica" Tuttosport

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince senza grandi difficoltà anche il Gran Premio del Qatar. Sceso in pista da tre volte campione del mondo dopo il secondo posto nella sprint del sabato c ...“Da qui alla fine della stagione voglio vincere altre gare, ma sicuramente adesso correrò più sereno”. Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nella gara del Gran ...