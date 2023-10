GP Qatar | Verstappen stravince davanti le McLaren Leclerc 5° e Sainz ritirato

Maxvince il Gran Premio del, davanti a Piastri e Norris. Quarto posto per Russell, dopo essere stato coinvolto in un incidente al via con Hamilton. Segue Leclerc, che chiude la top5 e ...vince e stravince nel GP di Losail , davanti le McLaren di Piastri e Norris. Ma ciò che ... Inla Mercedes si piazza sopra la Ferrari , rispettivamente al quarto e quinto posto. Un ...

Qatar: Ferrari quinta con Leclerc, dominio Verstappen Tuttosport

LIVE F1 GP Qatar, trionfa Verstappen! Battuti Piastri e Norris. Ferrari, Leclerc 5° La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen questa volta se l'è dovuta sudare più del solito, non solo per le condizioni meteo quasi proibitive (il palestrato Logan Sargeant si è ritirato per una crisi fisica), ma perché le ...Solito copione in Qatar, dove dopo aver conquistato il suo terzo Mondiale già ieri Verstappen vince la gara di Lusail.