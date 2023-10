Gp Qatar 2023 | Vasseur | “Weekend difficile | problema di Sainz scoperto troppo tardi”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Frederic, team principal della Ferrari, ha commentato a caldo ildel Gran Premio del, diciassettesimo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Sulla pista di Losail il Cavallino archivia il quinto posto di Charles Leclerc, mentre Carlosnon ha potuto prendere il via a causa di un guasto al serbatoio. “Non c’è stato il tempo per ripararlo, ilè statoperchè il regolamento non permette di inserire benzina nel serbatoio molto prima della gara – spiega– Analizzeremo quanto successo, ma visto che la perdita era davvero ampia penso che il danno sia molto importante.” Nel complesso il fine settimanaiota ha regalato poche gioie alla Ferrari: “Temperature ...

Il Gran Premio delsi è svolto con temperature attorno ai trenta gradi centigradi e un'umidità dell'80%. Diversi piloti, hanno sofferto le condizioni estreme durante la gara , con Sargeant costretto al ritiro per ...08/10/- 20:32 Guardando le trasmissioni Rai sul conflitto in atto tra Gaza e Israele non vi è il ... per motivi geopolitici, di Egitto ,, Iran con il supporto di Hezbollah . Si può ...

Verstappen fa festa in Qatar, Leclerc 5° Sky Sport

Formula 1, Verstappen vince il GP Qatar a Losail, Ferrari fatica con il solo Leclerc in pista: classifica aggiornata e ... Fanpage.it

Un 6° posto alla fine di una gara sprint complicatissima causa gomme soft, rivelatesi completamente inadatta per i long run in Qatar. Una scelta completamente bocciata da Carlos Sainz, nella… Leggi ...LOSAIL - La Ferrari chiude con il quinto posto di Charles Leclerc il Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Complice il forfait di Sainz poco prima della gara, è ...