Governo | Landini | “Siamo la piazza che paga le tasse | non ci fermeremo”

(Di domenica 8 ottobre 2023) ROMA – La Cgil torna inper indicare ale a Cisl e Uil “La via maestra” per cambiare il Paese. Alla manifestazione nazionale, che secondo gli organizzatori avrebbe portato inSan Giovanni 100mila persone, che hanno sfilato per le strade del centro di Roma con due cortei partiti dadella Repubblica ele dei Partigiani, hanno aderito più di cento associazioni e reti. Il messaggio lanciato dalla confederazione guidata da Maurizioè stato “unire le diversità, unire il Paese e chiedere che il mondo del lavoro che lo tiene in piedi sia messo nella condizione di poter discutere e definire il futuro facendo quelle riforme di cui c’è bisogno”.ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di ascoltare i rappresentanti dei lavoratori, ...

"Sia chiaro a tutti, non ci fermeremo . Non ci fermeremo e andremo avanti fino a quando gli obiettivi non li avremo raggiunti". Così il leader della ...

Roma , 7 ott. - (Adnkronos) - Landini sfida il governo . Salari, lavoro, sanita', pensioni ma anche immigrazione, sono tanti per la Cgil i capitoli di ...

"Questa è piazza che paga tasse: vogliamo batterci per i diritti e per il lavoro" Landini sfida il governo . Salari, lavoro, sanita’, pensioni ma ...

Landini sfida il governo . Salari, lavoro, sanita', pensioni ma anche immigrazione, sono tanti per la Cgil i capitoli di una politica economica che ...

(Adnkronos) – Landini sfida il governo . Salari, lavoro, sanita’, pensioni ma anche immigrazione, sono tanti per la Cgil i capitoli di una politica ...

(Adnkronos) – Landini sfida il governo . Salari, lavoro, sanita’, pensioni ma anche immigrazione, sono tanti per la Cgil i capitoli di una politica ...

"Il messaggio di oggi è unire le diversità e unire questo paese", dice il segretario della Cgil. Lavoro, salario minimo, sanità e pace i temi al centro della manifestazione, a cui secondo gli ...è il vero capo della sinistra: no alle riforme e all'invio di armi Chi l'avrebbe mai detto ... nella cultura del no e nella sostanziale rinuncia a diventare forza di, non abbandonando ...

Governo, Landini: sia chiaro, non ci fermeremo e andremo avanti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cgil in piazza a Roma, Landini sfida governo: cosa ha detto Adnkronos

Landini cerca un confronto e non uno scontro, pur ribadendo le diversità dall’attuale governo. Ma i problemi degli italiani sono i problemi di tutti: di chi ha perso il lavoro, di chi non ha una casa, ...Da ieri possiamo certificare che in Italia oggi esiste una forte, motivata, profonda opposizione sociale al governo di destra. E’ un popolo di gente che lavora a contratto, a cottimo, con partita IVA, ...