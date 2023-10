Google Pixel 8 contro iPhone 15 | design e specifiche a confronto tra i quasi-top

Google ha spedito quasi 40 milioni di telefoni Pixel nel mondo, ma non ha alcuna intenzione di produrre un modello della serie di fascia ...

Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio di una nuova versione dell'applicazione Google Pixel Watch . Ecco cosa cambia L'articolo ...

Il 4 Ottobre si è tenuto l’evento annuale Made by Google, dedicato a tutte le novità in arrivo proposte dal colosso digitale. In termini di hardware ...