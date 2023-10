Gol Pulisic | Tagliavento si espone | “Giusto convalidarlo | vi spiego perché”

Leggi su notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ex arbitro ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “In presa diretta il tocco sembra netto, poi però in questi casi conta la decisione del direttore di gara in campo” Un gol che vale il primo posto in classifica e mille polemiche nel post partita. Tocco di petto, probabilmente di braccio, di, bravo poi a infilare il mancino all’angolino: l’episodio decisivo a Marassi è a dir poco controverso, ingarbugliato come il protocollo del regolamento che detta legge in sede di Var. Paoloha parlato in esclusiva a Notizie.com per commentare il gol dial Genoa (Ansa Foto) – Notizie.comLa sensazione non può valere una decisione, è il succo del discorso che ha permesso al Milan di conquistare la vittoria preziosissima in casa del Genoa. Implacabile il rammarico (non la “rabbia”, stando alle sua parole), di Alberto ...