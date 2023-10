“Giù le mani dagli animali dei santuari” | in 20mila a Milano per difendere le bestie salvate dai macelli In corteo anche Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giù ledaiper. Si sono ritrovati inieri pomeriggio aperglisalvati daiospiti nelle decine di rifugi sparsi in tutta Italia. In particolar modo glisti (e non solo) hanno voluto ricordare, affinchè non si ripeta più, ciò che è accaduto lo scorso 20 settembre a Sairano (Pavia) presso il rifugio Cuori Liberi dove 9 maiali sani entrati in contatto con la peste suina sono stati uccisi all’improvviso dalle autorità sanitarie, coadiuvati dalle forze dell’ordine, mentre decine di attivisti nel tentativo diglivenivano manganellati. L’orrore di quella mattanza ha creato una tale eco di solidarietà e vicinanza che alla ...