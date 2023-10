Giroud | il Milan lo inserisce ufficialmente tra i portieri

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una giornata da ricordare per, dopo l’espulsione di Maignan, il francese è stato costretto ad indossare la maglia del portiere e difendere i pali per gli ultimi minuti della sfida contro il Genoa. Un finale che è valso all’attaccante rossonero anche una grande parata. Proprio per questo la serata è sicuramente da ricordare per, tanto che ilha deciso di celebrarla “in modo ufficiale” con la versione inedita del suo numero 9. La Francia si era limitata ad aggiornare in modo scherzoso le convocazioni dei, aggiungendoalla grafica pensata per gli estremi difensori e condividendo sui social il divertente risultato. Du coup, on a dû actualiser la liste @ Olivierpic.twitter.com/rBZX9RwctW — Equipe de France (@equipedefrance) October 7, ...