Giroud diventa “portiere” per il sito del Milan | la celebrazione social

Maglia da portiere con9 Sul sito ufficiale del Milan e in diversi punti vendita, sarà possibile acquistare la maglia da portiere e personalizzarla con la scritta "9" . Una singolare ...MILAN : (4 - 3 - 3) Maignan; Florenzi (65'Calabria), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli (65′), Reijnders; Chukwueze (46'Pulisic), Jovic (93' Bartesaghi), Okafor (46'Pulisic). A ...

Immenso Giroud nel finale pazzo di Genoa-Milan: va in porta al ... Sport Fanpage

Genoa-Milan, Giroud s'improvvisa portiere e salva il risultato Sky Sport

Olivier Giroud ha concluso la partita in porta ma non è niente di “speciale” per Leghe Fantacalcio, che gli dà 6,5 in pagella (e da regolamento non ha neanche… Leggi ...Quanto fatto da Giroud è stata un'impresa che lo stesso attaccante/portiere ricorderà per sempre: «Questa maglia da portiere ora me la tengo e la metto dentro un quadro, non avevo mai vissuto un ...