Giovane ferito a Napoli | si indaga su tentativo di rapina di un extracomunitario

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 26 anni, napoletano, è statoalla spalla e medicato nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, con 15 giorni di prognosi. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, il ferimento sarebbe accaduto in via Foria durante undi. Uno sconosciuto, probabilmente, avrebbe preteso cellulare e portafogli dalutilizzando un coccio di bottiglia come arma. Alla reazione della vittima, iltore avrebbeil 26enne alla scapola. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare il responsabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.