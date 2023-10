Giorgio Berta | “Bergamo è viva ed accogliente | vorrei che i giovani potessero realizzarsi qui”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023). Numeri e note corrono paralleli, come un binario, nella vita di. Commercialista (ha fondato lo studio BNCNembrini Colombini), presidente della Fondazione Teatro Donizetti e dinews, la società che edita questo giornale on line, riveste una serie di cariche che potrebbero far impallidire chiunque. In questa occasione lo abbiamo voluto intervistare come uomo che si spende per il bene comune. Il bene della sua città:. Presidente della Fondazione Teatro Donizetti, è riuscito nell’impresa che per mezzo secolo ha impegnato – senza risultato – numerosi amministratori pubblici: portare a termine il restauro del prestigioso teatro cittadino, rispettando budget e tempi (in mezzo alla pandemica Covid). L’ultima “scommessa” vinta è “Raffa in the Sky”, ...